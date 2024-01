"Passt nicht!" Böhmermann und Schulz wollen dieses Kölner Wahrzeichen abreißen

Köln - In der aktuellen Podcast-Folge von "Fest & Flauschig" wollen die Gastgeber Jan Böhmermann (42) und Olli Schulz (50) buchstäblich hoch hinaus. Was sie dabei über ein besonderes Wahrzeichen sagen, lässt Kölnerinnen und Kölner erschaudern.

Jan Böhmermann (42, l.) und Olli Schulz (50, r.) haben die neueste Folge ihres Podcasts "Fest & Flauschig" auf dem Colonius in Köln aufgenommen. © Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)

Der Name ist Programm! Die neue Folge mit dem Titel "Höchster Podcast Deutschlands" haben Böhmermann und Schulz im verwaisten Fernmeldeturm Colonius aufgenommen.

"Der alte Fernsehturm von Köln, der seit 25 Jahren leer steht. Ich habe den Schlüssel organisiert", verrät Böhmermann direkt zu Beginn der Folge. Schulz freut sich: "Alter, das ist mega!"

Während die beiden Moderatoren dann ihren Blick von ihrem provisorischen Arbeitsplatz aus über die Stadtgrenzen schweifen lassen, geben sie in gewohnt provokanter und sarkastischer Art und Weise zum Besten, was ihnen gerade in den Sinn kommt.

Dass das nicht immer allen Zuhörerinnen und Zuhörern gefällt, ist klar. Insbesondere alle Köln-Liebhaberinnen und -Liebhaber müssen nach rund 25 Minuten aber starke Nerven haben.

Denn dann sagt Schulz das, was für Kölnerinnen und Kölner der wohl schlimmste Albtraum ist: "Der Kölner Dom ist so alt und alles darum herum ist so neu, dass das irgendwie nicht mehr passt. Ich finde, der gehört abgerissen."