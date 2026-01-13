Daniel Aminati will wissen, ob seine Frau einen Neuen hat: Ihre Antwort überrascht

Dresden - Ende vergangenen Jahres sorgten Daniel (52) und Patrice Aminati (30) mit ihrer Trennung für Schlagzeilen . Nach einer kleinen Auszeit zwischen Weihnachten und Neujahr meldete sich die Dresdnerin auf Instagram wieder zurück und stand ihren Followern gleich mal Rede und Antwort.

Patrice Aminati (30) scheint derzeit weder einen neuen Partner zu haben noch zu daten. © Screenshot/Instagram/@patrice.eva

Während Patrices Abwesenheit hatten sich einige, teils spöttische Kommentare unter ihren Instagram-Beiträgen gesammelt. In einem ist unter anderem zu lesen: "Ich tippe auf keine 12 Monate und es gibt einen Neuen."

Auch Ex-Partner Daniel habe ihr die Frage gestellt, ob sie wieder vergeben ist. Ihre Antwort darauf wollte Patrice der Community nicht vorenthalten: "Meinst du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?"

Derzeit gebe es im Leben der 30-Jährigen "viele Baustellen", wie sie schreibt. Vor allem Körper und Gesundheit fordern ihre ganze Kraft, heißt es.

Dates oder gar eine neue Beziehung scheint es demnach aktuell also nicht zu geben.

Statt nach einem neuen Mann Ausschau zu halten, fokussiere sich Patrice derzeit eher auf sich und ihre kleine Tochter Charly Malika (3): "Die Kleine und ich haben uns in den letzten vier Monaten in unserer kleinen 'Mädchen-Wohnung' eingerichtet und ein Zuhause geschaffen."