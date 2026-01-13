 3.873

Daniel Aminati will wissen, ob seine Frau einen Neuen hat: Ihre Antwort überrascht

Patrice Aminati hat sich nach ihrer kleinen Auszeit zurückgemeldet und ist auf pikante Kommentare ihrer Community eingegangen.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Ende vergangenen Jahres sorgten Daniel (52) und Patrice Aminati (30) mit ihrer Trennung für Schlagzeilen. Nach einer kleinen Auszeit zwischen Weihnachten und Neujahr meldete sich die Dresdnerin auf Instagram wieder zurück und stand ihren Followern gleich mal Rede und Antwort.

Patrice Aminati (30) scheint derzeit weder einen neuen Partner zu haben noch zu daten.
Patrice Aminati (30) scheint derzeit weder einen neuen Partner zu haben noch zu daten.  © Screenshot/Instagram/@patrice.eva

Während Patrices Abwesenheit hatten sich einige, teils spöttische Kommentare unter ihren Instagram-Beiträgen gesammelt. In einem ist unter anderem zu lesen: "Ich tippe auf keine 12 Monate und es gibt einen Neuen."

Auch Ex-Partner Daniel habe ihr die Frage gestellt, ob sie wieder vergeben ist. Ihre Antwort darauf wollte Patrice der Community nicht vorenthalten: "Meinst du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?"

Derzeit gebe es im Leben der 30-Jährigen "viele Baustellen", wie sie schreibt. Vor allem Körper und Gesundheit fordern ihre ganze Kraft, heißt es.

Alles aus mit ihrem Patrick? Sylvie Meis soll wieder Single sein
Sylvie Meis Alles aus mit ihrem Patrick? Sylvie Meis soll wieder Single sein

Dates oder gar eine neue Beziehung scheint es demnach aktuell also nicht zu geben.

Statt nach einem neuen Mann Ausschau zu halten, fokussiere sich Patrice derzeit eher auf sich und ihre kleine Tochter Charly Malika (3): "Die Kleine und ich haben uns in den letzten vier Monaten in unserer kleinen 'Mädchen-Wohnung' eingerichtet und ein Zuhause geschaffen."

Paar-Bilder mit Daniel Aminati auf Instagram noch nicht gelöscht

Patrice kämpft weiterhin mit Nebenwirkungen der Krebs-Therapie

Die 30-Jährige kämpft noch immer mit den Nebenwirkungen der Krebs-Therapie.
Die 30-Jährige kämpft noch immer mit den Nebenwirkungen der Krebs-Therapie.  © Screenshot/Instagram/@patrice.eva

Nach dem Liebes-Aus war das Mutter-Tochter-Duo vorübergehend in ihr Elternhaus gezogen. Eine neue Bleibe scheint bislang wohl noch nicht in Sicht: "Alltag und jede Form von Normalität feiere ich", so die Blondine.

Auch zu ihrem Gesundheitszustand gab Patrice ein Update. Aufgrund der Krebs-Therapie hat sie noch immer mit den starken Nebenwirkungen zu kämpfen und teilte ein Bild in ihrer Story, welches heftigen Haarausfall zeigt.

Neben vielen bestärkenden und rührenden Nachrichten hat Patrice nach den Trennungsschlagzeilen aber auch Ablehnung durch manche Follower erfahren.

Kindesmissbrauch bei Dreharbeiten? Haftbefehl gegen US-Schauspieler!
Promis & Stars Kindesmissbrauch bei Dreharbeiten? Haftbefehl gegen US-Schauspieler!

Demnach werde ihr vorgehalten, sie würde ihren Noch-Ehemann nicht gut genug behandeln. Dazu kann die 30-Jährige nur Folgendes sagen: "Ich habe so sehr geliebt, dass ich glaubte, die Liebe würde eine Brücke zwischen den Unterschieden schlagen können. Liebe vermag vieles, aber nicht alles."

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@patrice.eva (2)

Mehr zum Thema Patrice Aminati: