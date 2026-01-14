Daniel Aminati will wissen, ob seine Frau einen Neuen hat: Ihre Antwort überrascht
Dresden - Ende vergangenen Jahres sorgten Daniel (52) und Patrice Aminati (30) mit ihrer Trennung für Schlagzeilen. Nach einer kleinen Auszeit zwischen Weihnachten und Neujahr meldete sich die Dresdnerin auf Instagram wieder zurück und stand ihren Followern gleich mal Rede und Antwort.
Während Patrices Abwesenheit hatten sich einige, teils spöttische Kommentare unter ihren Instagram-Beiträgen gesammelt. In einem ist unter anderem zu lesen: "Ich tippe auf keine 12 Monate und es gibt einen Neuen."
Auch Ex-Partner Daniel habe ihr die Frage gestellt, ob sie wieder vergeben ist. Ihre Antwort darauf wollte Patrice der Community nicht vorenthalten: "Meinst du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?"
Derzeit gebe es im Leben der 30-Jährigen "viele Baustellen", wie sie schreibt. Vor allem Körper und Gesundheit fordern ihre ganze Kraft, heißt es.
Dates oder gar eine neue Beziehung scheint es demnach aktuell also nicht zu geben.
Statt nach einem neuen Mann Ausschau zu halten, fokussiere sich Patrice derzeit eher auf sich und ihre kleine Tochter Charly Malika (3): "Die Kleine und ich haben uns in den letzten vier Monaten in unserer kleinen 'Mädchen-Wohnung' eingerichtet und ein Zuhause geschaffen."
Paar-Bilder mit Daniel Aminati auf Instagram noch nicht gelöscht
Patrice kämpft weiterhin mit Nebenwirkungen der Krebs-Therapie
Nach dem Liebes-Aus war das Mutter-Tochter-Duo vorübergehend in ihr Elternhaus gezogen. Eine neue Bleibe scheint bislang wohl noch nicht in Sicht: "Alltag und jede Form von Normalität feiere ich", so die Blondine.
Auch zu ihrem Gesundheitszustand gab Patrice ein Update. Aufgrund der Krebs-Therapie hat sie noch immer mit den starken Nebenwirkungen zu kämpfen und teilte ein Bild in ihrer Story, welches heftigen Haarausfall zeigt.
Neben vielen bestärkenden und rührenden Nachrichten hat Patrice nach den Trennungsschlagzeilen aber auch Ablehnung durch manche Follower erfahren.
Demnach werde ihr vorgehalten, sie würde ihren Noch-Ehemann nicht gut genug behandeln. Dazu kann die 30-Jährige nur Folgendes sagen: "Ich habe so sehr geliebt, dass ich glaubte, die Liebe würde eine Brücke zwischen den Unterschieden schlagen können. Liebe vermag vieles, aber nicht alles."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@patrice.eva (2)