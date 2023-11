Patricia Blaco über Penis-Spray von Ex: "Hättest du das Ding nicht vor vier Jahren erfinden können?"

Hamburg - Patricia Blancos (52) Ex Andreas Ellermann (58) verkauft künftig ein sogenanntes Potenz-Spray. Eine pralle Tatsache zu der natürlich auch die 52-Jährige etwas zu sagen hatte.

Patricia Blanco (52) wäre am Freitag in ihrer Instagram-Story vor lauter Lachen vermutlich umgefallen, hätte sie nicht schon im Auto gesessen. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

Aber worum geht es überhaupt? Ellermann bringt im Dezember das vermeintlich potenzförderndes Spray "Ruck-zuck-hoch" auf den Markt. Noch sei es im Test-Labor, erklärte der 58-Jährige der "Bild".

Das Mittelchen sei in die "Ellermann Millionärs Linie (EML)" eingegliedert, mit der er rezeptfreien Ergänzungsprodukte vertickt. "Wir haben 16 Produkte. Alles ist von Ärzten und Labors getestet und zugelassen." Online zu finden ist bislang noch nichts.

Ob das Spray sein Versprechen halten kann?

Zurück zu Patricia.

"Ich kriege ja nichts mit, aber ich werde die ganze Zeit von Leuten angesprochen, ob ich was mit Herrn Ellermanns Penis-Spray zu tun habe", lachte das Reality-TV-Sternchen am Freitag in ihrer Instagram-Story.

Nein, hat sie nicht. Was dazu zu sagen aber schon. Und zwar nicht unbedingt etwas Nettes: "Alter, ganz ehrlich, hättest du das Ding nicht vor vier Jahren erfinden können? Oder früher? Boah, dann wäre ich endlich mal irgendwann mal auf meine Kosten gekommen. Ich hab aber auch ein Pech ..."



Autsch! Ein gezielter Tritt zwischen die Beine des Hamburgers.