Patricia Blanco ätzt gegen Abnehmerfolg von Ex: "Macht ihn auch nicht schöner"

Patricia Blanco (52) ist wieder in einer neuen Beziehung. Doch mit der alten hat sie noch immer nicht ganz abgeschlossen. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (Bildmontage)

Denn das Liebes-Aus liegt nicht nur schon anderthalb Jahre zurück, die Reality-TV-Darstellerin ist inzwischen auch in einer neuen Beziehung.

Außerdem hatten sich Patricia und Andreas zuletzt medienwirksam versöhnt. "Ich habe tatsächlich mit Andreas Frieden geschlossen", so Patricia nach einem Event, auf denen die beiden sich zum ersten Mal seit ihrem Rosenkrieg wieder über den Weg gelaufen waren.

Doch jetzt scheint sich das Blatt wieder einmal gewendet zu haben.

"Dieser Ex-Partner da von mir, ich werde immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht", begann Patricia nun eine Instagram-Story. Es stimme zwar, dass sie sich auf dem Event mit ihm versöhnt habe. "Auf der anderen Seite war das ein ganz, ganz böser Mensch", sagte sie. Unerträglich sei für sie auch, dass sie nach wie vor mit ihm in Verbindung gebracht werden. "Weil mein Name besser zieht als seiner", ist sich Patricia sicher.

Zuletzt sorgte Andreas Ellermann aber auch selbst für Schlagzeilen, da er durch die Abnehmspritze Tirzepatid deutlich an Gewicht verloren hat ...