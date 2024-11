Frisch verliebt: Patricia Blanco knutscht mit neuem Lover im Paradies

Neues Liebesglück: Patricia Blanco (57) posiert ganz verliebt auf Sansibar mit ihrem neuen, noch geheimen Freund. © Screenshot Instagram/patriciablancoofficial

"Wir wollten noch etwas warten, bis wir uns öffentlich zusammen zeigen, weil wir uns gerade erst richtig kennenlernen", sagte sie Bild. Der Plan schlug fehl.

Am Samstag veröffentlichte die Ex-Dschungelcamperin Aufnahmen auf Instagram, die beide auf dem Weg in den gemeinsamen Urlaub nach Sansibar in Tansania zeigten. Für einen kurzen Moment war der neue Mann an ihrer Seite in ihrer Story zu sehen. Er trug das Handgepäck durch den Flughafen in Dubai.

"Wir haben unseren Flieger ganz knapp verpasst. Wir sind noch über den halben Flughafen gehetzt – aber das Gate war leider schon zu."

Ganz romantisch verbrachten die Tochter von Schlager-Legende Roberto Blanco (87) und ihr neuer Lover dann einen spontanen Tag in der Emiraten-Metropole, bevor es in der Nacht zu Montag weiter zum finalen Ziel Sansibar ging.