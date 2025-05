Patricia Blanco schießt wieder gegen Ex-Partner: "Hasse geizige Menschen"

Dabei ging es nicht nur um Geiz im materiellen Sinne. Wer generell geizig sei, sei es ebenso in emotionaler Hinsicht. Blanco scheint dem zuzustimmen und auch ihre Verflossenen in die Kategorie "Geizkragen auf allen Ebenen" einzuordnen.

Erst am Donnerstag hatte das Reality-TV-Sternchen ein Video des Schauspielers geteilt, in dem er über geizige Menschen sprach.

Die Trennung von Ex Andreas Ellermann (60) endete in einem Rosenkrieg. © Georg Wendt/dpa

Dass sie aber selbst ganz viel fordere von ihren Männern, besonders nach einer gescheiterten Partnerschaft, davon will die Ex von Moderator und Immobilien-Unternehmer Andreas Ellermann (60) nichts hören.

"Abnutzungsgebühr, wie beim Leihwagen", nenne sie das, was ihr - ihres Erachtens - nach einer unschönen Trennung zustehe.

"Wenn er dir etwas schenkt, aber von deiner Energie so viel raubt und sich alles fünffach zurückholen will - mit deinem Namen, der Energie, deiner Zeit. Wenn er dich Tränen kosten lässt, obwohl er im Unrecht ist [...]", dann stehe ihr am Ende auch etwas zu, so die klare Meinung Blancos.

Besonders Ellermann könnte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit ihren Worten durch die Blume ansprechen wollen, schließlich zog sich der Rosenkrieg nach der Trennung unschön durch die Medien sowie Social Media.

Gegenseitige Vorwürfe prägten über Monate den öffentlichen Auftritt der beiden Hamburger. Ellermann präsentierte sich dabei letztlich als angeblicher Retter in der Not, der Blanco eine Wohnung mieten wollte, doch Blanco behauptet bis heute, emotional ausgenutzt worden zu sein.

Von Frieden also keine Spur. Ob diese verbale Schießerei jemals aufhören wird?