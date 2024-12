Patricia Blanco zeigt neuen Freund erstmals der Öffentlichkeit: "Ich liebe dich!"

Hamburg - Schon seit einigen Wochen gibt es da einen neuen Mann an der Seite von Reality-TV-Star Patricia Blanco (53). Jetzt zeigte sie sich erstmals mit Ben (44) in der Öffentlichkeit.

Patricia Blanco (53) stellte der Öffentlichkeit ihren neuen Freund Ben (44) vor. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (Bildmontage)

Bei der "Movie meets Media"-Gala am Wochenende turtelten Patricia und Ben sichtlich verliebt auf dem roten Teppich. Anschließend veröffentlichte Patricia gemeinsame Fotos in ihrer Instagram-Story und kommentierte diese mit den großen Worten: "Ich liebe dich!"

So verliebt wie jetzt habe sie sich in ihrem ganzen Leben noch nicht gefühlt. "Ich fühle mich bei ihm einfach so angekommen."

Bei ihren Fans bedankte sich Patricia für die vielen wohlwollenden Kommentare und Glückwünsche, die bei ihr eingegangen seien. Natürlich habe es aber auch kritische Stimmen gegeben und Nachfragen, ob es richtig sei, den neuen Partner schon nach wenigen Wochen zu einem Event mitzunehmen. "Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich habe es für richtig empfunden", so Patricia aber deutlich.

Sie wolle ihrer Community eben zeigen, was aktuell bei ihr los sei - "auch wenn es nur ein Lebensabschnitt ist". Und selbst wenn es wieder auseinandergehen sollte, glaube sie nicht, dass das davon abhänge, ob sie ihren Freund gezeigt habe oder nicht.

"Wenn es passt, gehen wir gemeinsam auf rote Teppiche, und wenn es nicht passt, mache ich mein Ding und er macht seins", so Patricia.