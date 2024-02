Paukenschlag um Sohn von Verona Pooth: Diesen Job hat sich San Diego jetzt geangelt!

Düsseldorf/Mailand - San Diego Pooth (20) macht sein Ding! Der älteste Sohn von Verona Pooth (55) hat jetzt einen dicken Karriere-Fisch an Land gezogen und tritt damit endgültig in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter!

San Diego Pooth (20) wird bei der Mailänder Modewoche als Model auf dem Laufsteg zu sehen sein. © Bildmontage: Instagram/san_diego_pooth (Screenshots)

Vor knapp drei Jahren zog es den 20-Jährigen aus seinem wohlbehüteten Elternhaus bei Düsseldorf hinaus in die große weite Welt. Im US-Bundesstaat Florida besuchte er eine Elite-Sport-Akademie. Sein Ziel: Profi-Golfer. 2023 machte er seinen Abschluss!

Inzwischen ist der Pooth-Spross nach Deutschland zurückgekehrt. In Berlin will er weiterstudieren. Verona ist mächtig stolz auf ihren Erstgeborenen. "Ich finde ihn ganz lässig und er ist so schön bodenständig. Ein toller Junge", schwärmte sie am Rande der Berlinale vor dem RTL-Mikrofon.

Schon während seines Studiums in den USA verdiente sich Diego den ein oder anderen Dollar durch professionelles Modeln dazu, unterschrieb sogar einen Vertrag mit der renommierten Agentur "Elite".

Jetzt hat er seinen bislang wohl lukrativsten Job ergattert. Bei der nächsten Mailänder Modewoche wird der gebürtige Kölner für den berühmt-berüchtigten Designer Philipp Plein (46) über den Laufsteg schreiten.