Peinlich! Sarah Connor muss sich Croissant schnorren

Berlin - Wie weit geht der Promibonus im Alltag? Das wollte TV -Host Klaas Heufer-Umlauf (42) in der neuen Folge von "Experte für alles" herausfinden – und lud dafür Sängerin Sarah Connor (45) ein.

In einer Berliner Bäckerei testete Sarah Connor (45), ob sie mit ihrem Promistatus ein Croissant umsonst bekommt. © Bildmontage: jackf/123rf, Screenshot/instagram/expertefueralles

In der Show sollte die Sängerin herausfinden, wie gut ihr Promistatus im echten Leben funktioniert. Schon auf der Studio-Couch wirkte Sarah sichtlich verlegen – und entschuldigte sich vorsorglich für das, was gleich im Clip zu sehen sein würde.

Die erste Aufgabe: ein Croissant in einer Berliner Bäckerei umsonst bekommen. Klaas gab ihr dabei aus sicherer Entfernung Anweisungen, was die Situation für Sarah noch unangenehmer machte.

"Dich in meinem Ohr zu haben, war so schrecklich", gestand die Sängerin, bevor der Clip startete.

In der Bäckerei wollte Sarah erst wissen, ob die Verkäuferin sie erkennt und versuchte dann, ein Croissant gratis zu ergattern.



Die Verkäuferin reagierte genervt und gab Sarahs Autogrammkarte an eine ältere Kundin weiter, die sie erkannte. Die Frau gab der Sängerin fünf Euro, damit sie sich ihr Croissant selbst holen konnte. Sarah zahlte, verzichtete auf ihr Rückgeld und rannte fluchtartig aus der Bäckerei.