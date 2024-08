So nah dabei wie noch nie: ARD zeigt Doku über die Abschiedstour von Peter Maffay

Leipzig - Mit seinem Auftritt Ende Juli in Leipzig beendete Peter Maffay (74) seine letzte große Tournee, will in Zukunft für seine Familie kürzertreten. Ein Jahr lang begleitete Filmemacher Andreas Heineke die Musiklegende auf dem Weg zum vorerst letzten großen Auftritt. Am Freitag wird die Doku "maffay." das erste Mal ausgestrahlt.