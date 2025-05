Andeutung von Pietro Lombardi: Nimmt der Sänger nach DSDS-Aus Rache an RTL?

Mit diesen Worten bringt sich Pietro Lombardi auf einmal bei SAT.1 ins Gespräch. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Schon sage und schreibe 14 Jahre ist es her, dass sich "Pie" mit seiner Darbietung des Songs "Down" von Jay Sean in die Herzen der TV-Zuschauer und in das von Dieter Bohlen (71) gesungen hatte.

Jahrelang war der 32-Jährige fester Bestandteil von "Deutschland sucht den Superstar".

Inzwischen zählt der Verlobte von Laura Maria Rypa (29) allerdings zum alten Eisen des TV-Senders, musste nach der jüngsten DSDS-Staffel seinen Hut nehmen und den Platz in der Jury freimachen.

Auf einen anderen scheint er es dagegen voll abgesehen zu haben! In einer Fragerunde gab der Halbitaliener zu verstehen, dass er sich eine Arbeit bei "The Voice Kids" gut vorstellen könne. "Ich denke, ich würde sehr gut zu 'The Voice Kids' passen. Ich bin selbst dreifacher Papa, liebe Kinder und finde, es wäre eine Mega-Erfahrung, vom Erwachsenen-Juror zum Kinder-Juror."

Deutet der 32-Jährige da etwa seinen Wechsel zur RTL-Konkurrenz an?