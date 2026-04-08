Böses Malheur mit verheerenden Folgen: Pietro Lombardi klagt und zeigt Blessuren

Köln - Schmerzhafte Erfahrung für Pietro Lombardi über die Osterfeiertage. Der 33-Jährige hat sich einen Sonnenbrand zugezogen – mit verheerenden Folgen.

Pietro Lombardi (33) hat sich einen Sonnenbrand zugezogen – mit verheerenden Folgen. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Die Osterfeiertage hat der "Phänomenal"-Interpret bei seinen Eltern und Geschwistern in Karlsruhe verbracht. Bei geselliger Atmosphäre genoss der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (30) das schöne Wetter.

Allerdings unterschätzte er die Kraft der Sonne und kassierte dafür die Quittung. Denn Pietro verbrannte sich die Schultern.

"Jeder hat mir gesagt: Creme dich ein", gesteht der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" im Nachhinein in seiner Instagram-Story.

Doch der 33-Jährige weigerte sich anscheinend, den Rat seiner Verwandten anzunehmen. Denn in seiner Story zeigt er seine verbrannten Schultern.

Man sieht, wie die Haut des Sängers gerötet und fleckig ist. Was jedoch noch schlimmer scheint, eines seiner großflächigen Tattoos hat ebenfalls etwas abbekommen.

"Ich hätte niemals gedacht, dass ein Sonnenbrand das ganze Tattoo zerfressen kann", so der dreifache Vater. Pietro habe im ganzen Schulterbereich Pigmentstörungen bekommen und die ganze Farbe sei herausgegangen.