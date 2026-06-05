Sarah Engels bringt Pietro auf die Palme: Lombardi sauer auf seine Ex-Frau
Köln - Bei Pietro Lombardi (33) und Ex-Frau Sarah Engels (33) brennt der Patchwork-Baum! Wegen eines geplatzten Mallorca-Urlaubs mit Sohn Alessio (10) hat "Pie" heftig gegen dessen Mutter geschossen und eine unmissverständliche Ansage rausgehauen.
Eigentlich habe der DSDS-Sieger vergangener Tage nur vorgehabt einen schönen Urlaub mit seinem ersten Kind zu verbringen - denkste!
Ausgerechnet Mama Sarah Engels machte dem Vorhaben kurzum einen Strich durch die Rechnung und ließ den Papa-Sohn-Urlaub im letzten Moment platzen.
Das bringt "Pie" so richtig auf die Palme! "Man sollte sich einfach an die Regeln halten, die abgemacht sind. Und an das, was abgesprochen ist. Und es nicht einfach nach Lust und Laune ändern, wie man will", flucht der Sänger in der neuesten Folge der "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48).
Besonders in die Planung habe der Ex von Laura Maria Rypa (30) daher jede Menge Zeit investiert, um am Ende Sohn Alessio glücklich zu machen, betont er.
"Ich habe Tage geplant, Flüge gebucht, Hotel gebucht, Rutschenpark, alles gebucht. Der Junge hat sich gefreut, mit seinem Vater Zeit zu verbringen."
Pietro Lombardi will sich das verbrannte Geld zurückholen
Sogar mit der Schule sei alles abgesprochen worden, um Alessio früher zu entlassen und den Flieger nach Palma zu bekommen. "Ich gehe den kompletten Prozess mit, obwohl ich nicht muss", erklärt der 33-Jährige extrem angefressen.
Immerhin ein gemeinsames Wochenende mit seinen Halbgeschwistern habe "Pie" seinem Sohn nach dem Malle-Knall schließlich ermöglichen wollen. "Ich möchte, dass Alessio mit seinen Geschwistern wenigstens Zeit verbringt, wenn er nicht bei mir ist."
Die Situation einfach so hinnehmen und sich den Launen seiner Verflossenen beugen - darauf hat Pietro keine Lust. "Das Geld hole ich mir zurück. So. Aber nur, und wenn ich’s spende danach. Aber das lasse ich nicht. Also ich bin keine Marionette oder eine Puppe, wo man irgendwie da Spielchen machen kann."
Dem ehemaligen Jurymitglied von "DSDS" sei es einfach nur wichtig, dass sich Ex-Frau Sarah Engels an Absprachen halte. "Ich will einfach, dass man sich an Abmachungen hält."
Sein Podcast-Buddy Olli kann all dem nur zustimmen - Verbal-Attacken liefert der Comedian aber nicht.
Titelfoto: Screenshot/"Patchwork Boys"