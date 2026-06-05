Sarah Engels bringt Pietro auf die Palme: Lombardi sauer auf seine Ex-Frau

Köln - Bei Pietro Lombardi (33) und Ex-Frau Sarah Engels (33) brennt der Patchwork-Baum! Wegen eines geplatzten Mallorca-Urlaubs mit Sohn Alessio (10) hat "Pie" heftig gegen dessen Mutter geschossen und eine unmissverständliche Ansage rausgehauen.

Immer wieder kriegen sich Pietro Lombardi und Ex-Frau Sarah Engels inzwischen wegen diverser Themen in die Haare. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Eigentlich habe der DSDS-Sieger vergangener Tage nur vorgehabt einen schönen Urlaub mit seinem ersten Kind zu verbringen - denkste!

Ausgerechnet Mama Sarah Engels machte dem Vorhaben kurzum einen Strich durch die Rechnung und ließ den Papa-Sohn-Urlaub im letzten Moment platzen.

Das bringt "Pie" so richtig auf die Palme! "Man sollte sich einfach an die Regeln halten, die abgemacht sind. Und an das, was abgesprochen ist. Und es nicht einfach nach Lust und Laune ändern, wie man will", flucht der Sänger in der neuesten Folge der "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48).

Besonders in die Planung habe der Ex von Laura Maria Rypa (30) daher jede Menge Zeit investiert, um am Ende Sohn Alessio glücklich zu machen, betont er.

"Ich habe Tage geplant, Flüge gebucht, Hotel gebucht, Rutschenpark, alles gebucht. Der Junge hat sich gefreut, mit seinem Vater Zeit zu verbringen."