Der Weihnachtsmann ist schuld: Pietro Lombardi "verzweifelt" am ersten Feiertag

Köln - Das Weihnachtsfest ist in vollem Gange und vor allem die Kinder dürfen sich über Geschenke freuen. So auch bei Pietro Lombardi (31) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27). Doch der Sänger hat seinem Sohn Alessio (8) ein Präsent gemacht, welches ihn zur Verzweiflung brachte.

Pietro Lombardi (31) verzweifelte an der Looping-Bahn, die Alessio (8) zu Weihnachten geschenkt bekam. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi , Henning Kaiser/dpa

"Ho Ho Ho, der Weihnachtsmann war da", ließ der frühere Gewinner der RTL-Unterhaltungsshow "Deutschland sucht den Superstar" verlauten. Dazu schrieb er: "Los geht's, das wird ne lange Nacht. Laura bringt jetzt Leano schlafen und dann hilft sie uns."

Außerdem zeigte "Pie" das Geschenk, welches "der Weihnachtsmann" für seinen achtjährigen Sohn vorbeigebracht hatte. Dabei handelte es sich um eine Looping-Achterbahn der Marke Lego. "Die Bahn heißt Looping-Coaster. Brutale Bahn, sehr schwer aufzubauen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen", so der Ex-Mann von Sarah Engels (31), der dann von seinem ältesten Sprössling wissen wollte, ob sie das schaffen. "Ja", erklärte Alessio.

"Wir müssen aber die ganze Nacht durchmachen", stellte Pietro klar. Das sollte Alessio jedoch nicht davon abhalten, die Bahn aufzubauen. "Vielleicht schaffen wir das!", so der Achtjährige.

Und auch "Pie" schien noch überzeugt davon zu sein, die Looping-Achterbahn fertig zu bekommen: "Okay, wir schaffen es. Also bis heute Nacht. Wir machen uns jetzt mal an die Bahn hier".

Doch haben der Sänger und sein Sohn es wirklich geschafft, das Geschenk noch bis zum frühen Morgen fertig zu bekommen?