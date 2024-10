Drama um Pietro Lombardi: Jetzt packt seine Mama aus - Angriff auf Lauras Eltern!

Köln/Karlsruhe - Was genau in der Nacht zum 7. Oktober in der Villa von Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) geschah, ist weiter unklar. Nun hat sich die Mutter des Sängers zu den Gewalt-Vorwürfen rund um ihren Sohn geäußert!

Vorwurf der häuslichen Gewalt: Pietro Lombardi (32) soll seine Verlobte samt Baby "geschüttelt" haben. © Georg Wendt/dpa

In einem heftigen Streit, angeblich ausgelöst durch eine volle Windel, soll der "DSDS"-Juror seine Verlobte damals geschüttelt haben. Und damit auch ihr Baby. Wie "Bild" berichtet, habe sich Amelio (7 Wochen) zu diesem Zeitpunkt in einer Trage an Lauras Körper befunden.

Während viele mit der insgesamt siebten Trennung des Promi-Paares rechneten, folgte am Freitag die große Überraschung. Ein Knutsch- und Kuschelfoto in ihrer jeweiligen Instagram-Story liefert den vermeintlichen Beweis: Sie sind noch zusammen!

Die Berichte über "häusliche Gewalt", "Ermittlungen wegen Körperverletzung" und eine mögliche Spielsucht, dürften auch Pietros Mutter nicht kaltgelassen haben. Gegenüber "Bild" stellt Nicole Lombardi jetzt aber klar: "Ich stehe zu meinem Sohn!"

Was die Karlsruherin vor allem umtreibt, ist die Frage, woher die ganzen Informationen über den Vorfall stammen. Verärgert merkt sie an: "Es ist schon seltsam, wenn man sagt, alles bleibt geheim, und plötzlich steht alles in der Zeitung. Woher kommt das alles?"