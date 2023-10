Eifersuchtsdrama bei Pietro Lombardi: Laura kontrolliert sein Handy und wird fündig!

Köln – Eifersuchtsalarm im Hause Lombardi! Bei Pietro (31) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) hing am Wochenende der Haussegen schief. Laura ging sogar so weit, das Handy ihres Liebsten zu kontrollieren - und tatsächlich wurde sie fündig.

Pietro Lombardi (31) erzählt in einer Instagram-Story von einer Eifersuchtsaktion seiner Verlobten. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

Dass Eifersucht bei dem früheren On-off-Pärchen in der Vergangenheit schon des Öfteren zu Konflikten - und sogar zu (temporären) Trennungen - geführt hat, ist kein Geheimnis.

Pietro und Laura machten sogar eine Paartherapie, um wieder zueinander zu finden, wie sie damals selber in ihrem Podcast verrieten. Doch selbst jetzt, wo die beiden Eltern eines gemeinsamen Sohnes sind und ihre Hochzeit planen, sind sie vor Krisengerüchten nicht gefeit.

Erst am gestrigen Samstag kam es zu einer brisanten Szene, die Pietro in einer Instagram-Story schildert. So saß der Sänger auf der heimischen Couch und tippte auf seinem Handy herum. Dabei ahnte er nicht, dass Laura, die direkt daneben mit Fenster putzen beschäftigt war, heimlich alles mitansah.

Demnach wurde die 27-Jährige Zeugin, wie Pietro den Chat mit einer ihr fremden Person öffnete und dieser eine Nachricht schickte. "Laura dachte wahrscheinlich eine Frau. Sie dachte: 'Jetzt hab ich ihn erwischt! Er macht nie was, aber jetzt hab ich ihn!'", erklärt Pietro.

Prompt kam es zur Konfrontation!