Es geht nicht um Laura Maria! Pietro Lombardi schwärmt bei Instagram: "Lieben uns einfach!"

Insbesondere einen Aspekt hebt der 31-Jährige an dem Pop-Titan hervor: Er sei Pietro gegenüber zu jeder Zeit loyal gewesen - und genau das sei auch das Besondere an ihrer Freundschaft.

Bei einer Instagram hat sich Pietro Lombardi den Fragen seiner Fans gestellt und verraten, was die Freundschaft zwischen ihm und Dieter Bohlen (70) so einzigartig macht. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

"Auch bei 'DSDS' hat er mir gesagt, egal wann, sollte ich jemals zurück zu 'DSDS' kommen, dann nur mit dir. Er hat sein Wort gehalten und sich immer stark für mich gemacht", plaudert der 31-Jährige aus dem Nähkästchen.

Diese Treue will Pietro nun zurückzahlen. Er verspricht: "Ich werde für immer an Dieters Seite stehen - in guten wie auch in schlechten Tagen. Denn das macht echte Freundschaft aus!"

Neben den lieben Worten über den Pop-Titan dürfen sich Pietros Fans allerdings auch noch über etwas ganz anderes freuen: Der Sänger hat verraten, dass sein neuer Song bereits im Juni erscheinen wird. Und mehr noch: "Ab dann gibt es, denke ich, jede ein bis zwei Monate einen neuen Song."

Na, wenn das keine guten Aussichten auf den Sommer sind!