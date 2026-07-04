"Es war ein Schock": Pietro Lombardi spricht erstmals über schweren Verlust

Köln - Vor wenigen Wochen trauerte Pietro Lombardi (34) öffentlich um den Tod seiner Cousine (†31) . In der neuen Folge des Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Kumpel Oliver Pocher (48) aufnimmt, hat der Sänger nun ausführlicher über den Verlust gesprochen und erklärt, was er daraus lernen konnte.

Pietro Lombardi (34) pendelt aktuell viel zwischen der Partyinsel Mallorca und seiner Wahlheimat Köln. Trotzdem will er so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie verbringen. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

"Es ist schon hart", sagt Lombardi, als er von seinem Buddy auf das viel zu frühe Ableben seiner Cousine angesprochen wird. Vor allem für seine Tante sei es eine extrem schwierige Zeit, immerhin habe die ihr eigenes Kind zu Grabe tragen müssen.

"Das war schon ein Schock für unsere ganze Familie", zeigt sich der 34-Jährige noch immer erschüttert. Zwar habe seine Cousine schon lange an einer unheilbaren Krankheit gelitten und man habe sich entsprechend darauf vorbereiten können. "Aber wenn es dann passiert, dann nimmt es einen schon extrem mit."

Dennoch seien er und seine Angehörigen "froh, dass sie so lange überlebt hat. Es hätte jeden Tag passieren können. Sie hat schon lange durchgehalten - hoffentlich geht es ihr jetzt besser."

Die Beerdigung der 31-Jährigen, die in Texas gelebt hatte, habe bereits stattgefunden, verrät der Sänger außerdem. Gemeinsam mit seiner ganzen Familie will er Ende des Jahres über den großen Teich fliegen, um bei einer Trauerfeier gemeinsam Abschied zu nehmen. Das sei seiner Tante wichtig, betont der 34-Jährige.