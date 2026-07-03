Pietro Lombardi am Ballermann mit fremder Frau fotografiert: "Ich kann machen, was ich will"
Köln - Steckt Pietro Lombardi (34) ein Jahr nach dem Liebes-Aus mit Ex Laura Maria Rypa (30) mitten in der Flirt-Phase? Offenbar soll der Sänger am Ballermann auf Mallorca mit einer unbekannten Frau gesichtet worden sein. Jetzt platzt ihm deshalb der Kragen.
Fast genau vor einem Jahr hatten sich der Dreifach-Papa und seine Fast-Zukünftige nach jahrelangem On-Off-Hick-Hack getrennt. Mittlerweile ist über die Sache jede Menge Gras gewachsen und Pietro in seiner neuen Rolle als Single-Papa angekommen.
Allerdings sprießen derzeit Gerüchte aus dem Boden, dass "Pie" möglicherweise im Epizentrum des Frohsinns - dem Ballermann in L'Arenal - mit einer neuen Frau angebandelt haben könnte.
Im Podcast "Patchwork Boys" hat der 34-Jährige in der neuesten Folge erklärt, dass er heimlich fotografiert worden sei und die Fotos auf direktem Wege an Ex Laura geschickt sein sollen.
Allerdings stellt der Kölner direkt klar: alles Quatsch!
"Ich kann in der Theorie und Praxis machen, was ich will. Ich könnte auch einfach mit 100 Frauen chillen, wenn ich Bock darauf habe", faucht Pietro. Tatsächlich soll der ehemalige DSDS-Juror mit jener Frau rein zufällig am selben Tisch gesessen haben und dabei fotografiert worden sein.
Pietro Lombardi stellt klar: Mit unbekannter Frau läuft nichts
Und genau das bringt den Ex-Mann von Sarah Engels (33) gehörig auf die Palme. "Ich betrüge niemanden, ich mache nichts, ich bin frei. Aber ich hasse diese Menschen die einen einfach ungefragt fotografieren", pöbelt der 34-Jährige weiter.
Das bedeutet im Umkehrschluss auch: Die DSDS-Ikone ist auch ein Jahr nach der Trennung von Laura weiterhin als Single unterwegs. Seinen unmissverständlichen Äußerungen zufolge laufe mit der Unbekannten nicht die Bohne.
Kumpel Oliver Pocher (49) kann ihm rund um das Thema Hobby-Paparazzi derweil nur zustimmen, denkt über heimliche Fotos und falsche Gerüchte ähnlich wie "Pie".
Erst vor mehr als zwei Wochen hat sich der Familienvater darüber aufgeregt, dass er unmittelbar nach seinem Autounfall in der Kölner Südstadt von Gaffern wegen Fotos und Autogrammen belästigt worden sei.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa