Pietro Lombardi am Ballermann mit fremder Frau fotografiert: "Ich kann machen, was ich will"

Köln - Steckt Pietro Lombardi (34) ein Jahr nach dem Liebes-Aus mit Ex Laura Maria Rypa (30) mitten in der Flirt-Phase? Offenbar soll der Sänger am Ballermann auf Mallorca mit einer unbekannten Frau gesichtet worden sein. Jetzt platzt ihm deshalb der Kragen.

Nach mehreren Jahren On-Off-Beziehung war im vergangenen Sommer Schluss zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa. © Rolf Vennenbernd/dpa

Fast genau vor einem Jahr hatten sich der Dreifach-Papa und seine Fast-Zukünftige nach jahrelangem On-Off-Hick-Hack getrennt. Mittlerweile ist über die Sache jede Menge Gras gewachsen und Pietro in seiner neuen Rolle als Single-Papa angekommen.

Allerdings sprießen derzeit Gerüchte aus dem Boden, dass "Pie" möglicherweise im Epizentrum des Frohsinns - dem Ballermann in L'Arenal - mit einer neuen Frau angebandelt haben könnte.

Im Podcast "Patchwork Boys" hat der 34-Jährige in der neuesten Folge erklärt, dass er heimlich fotografiert worden sei und die Fotos auf direktem Wege an Ex Laura geschickt sein sollen.

Allerdings stellt der Kölner direkt klar: alles Quatsch!

"Ich kann in der Theorie und Praxis machen, was ich will. Ich könnte auch einfach mit 100 Frauen chillen, wenn ich Bock darauf habe", faucht Pietro. Tatsächlich soll der ehemalige DSDS-Juror mit jener Frau rein zufällig am selben Tisch gesessen haben und dabei fotografiert worden sein.