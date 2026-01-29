"Fuckt mich so ab": Pietro Lombardi rechnet mit Dschungel-Star ab

Köln - Gil Ofarim (43) bestimmt aufgrund des Davidstern-Skandals die Schlagzeilen im " Dschungelcamp ". Einer, der eine Vorgeschichte mit dem Rockmusiker hat, ist Pietro Lombardi (33) - und dem platzt jetzt der Kragen.

Pietro Lombardi (33, Foto) hat in seiner Instagram-Story mit Gil Ofarim (43) abgerechnet. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

"Der fuckt mich so ab", macht der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" in seiner Instagram-Story gegenüber seinen rund zwei Millionen Anhängern unmissverständlich klar.

Denn aus Sicht des Sängers hätte der 43-Jährige die einmalige Möglichkeit gehabt, Wiedergutmachung zu betreiben. Demnach habe Gil die Chance verpasst, Verantwortung zu übernehmen und sich ehrlich zu entschuldigen.

Die Aussage "Ich bin ein Vollidiot" hätte laut Pietro mehr Anstand gehabt, als sich in Zurückhaltung zu üben.

Den Ex-Verlobten von Laura Maria Rypa (30) stört vor allem, dass diese Form von Reue und Selbstkritik jedoch ausgeblieben ist.

Auch die Tatsache, dass sich der deutsche Musiker hinter irgendwelchen Vereinbarungen und Unterschriften versteckt, überzeugt Pietro nicht.