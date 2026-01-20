"Eskalation" an der Pocher-Villa: Darum musste Pietro wirklich im Frost-Auto pennen
Köln - Bei klirrender Kälte musste Pietro Lombardi (33) kürzlich eine Nacht in seinem Auto ausharren. Details zu den Hintergründen behielt der Sänger zunächst für sich. Jetzt packte er die ganze Wahrheit dazu auf den Tisch!
In der aktuellen Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt!" sprechen der frühere "DSDS"-Gewinner (2011) und Host Oliver Pocher (47) unter anderem über ihre langjährige Freundschaft. Aktuell wohnt Pietro sogar in der Keller-Bude des Comedians.
Besucher seien vom großen Anwesen beeindruckt, berichtetet der Ex-Verlobte von Influencerin Laura Maria Rypa (30), doch er habe "damit nichts zu tun". Für ihn gehe es "an der Haupttür vorbei die Treppe runter", wie er scherzhaft anmerkt: "Hier lebe ich."
Neulich sei es allerdings zu einer "nächtlichen Eskalation" gekommen: Er kam nicht mehr rein. "Ich habe mich nicht ausgeschlossen - Oli, sag die Wahrheit!", fordert Lombardi im Rahmen des Podcast-Gesprächs.
Sein Kumpel gesteht daraufhin unverblümt, an besagtem Abend bereits geschlafen zu haben. Sein Handy hatte er dafür in den Flugmodus geschaltet. "Und am nächsten Tag hatte ich sieben Anrufe in Abwesenheit von dir. Um 5.30 Uhr", so Pocher.
Das Problem: Pietro hat keinen eigenen Schlüssel für die Tür zur Kellerwohnung und auch nicht zum Haupthaus. Alles sei bereits abgeriegelt gewesen und er habe sich nicht getraut zu klingeln, wie Pietro erklärt - aus Rücksicht auf die Kinder.
Pietro Lombardi muss sich Zugang zum Pocher-Haus noch "erarbeiten"
Der Grund: Er habe die Kleinen nicht wecken wollen. Von Oli kassiert er dafür sofort ein großes Lob. Es spreche für Pietro, dass er die Nacht lieber im klirrend kalten Auto verbrachte, anstatt die Kids aus dem Schlaf zu reißen, so der Fünffach-Papa.
Doch warum hat Pietro nach über 15 Jahren enger Freundschaft eigentlich noch keinen eigenen Schlüssel? Auch den Haus-Code kennt er nicht. Wie Pocher im Podcast witzelnd betont, müsse sich der "Cinderella"-Interpret diesen erst "erarbeiten".
Ergänzend fügt Pietro noch hinzu, dass er in seiner Not sogar Pochers Ex-Frau Amira Aly (33) und seine älteren Zwillingssöhne aus der Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (41) kontaktiert habe - vergeblich. So blieb ihm am Ende nur die "Horror-Nacht" im Frost-Auto.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa