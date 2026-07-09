Malle-Schreck für Pietro Lombardi: Tasche mit Bargeld weg, dann erhält er einen Anruf

Palma de Mallorca (Spanien) - Schreckmoment für Pietro Lombardi : Nach dem Ausstieg aus dem Ferienflieger stellt der Sänger fest, dass seine Tasche weg ist. Plötzlich klingelt das Telefon …

Pietro Lombardi (34) erlebte am Flughafen von Mallorca einen echten Schreckmoment. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Zur Erholung weilt der 34-Jährige in diesen Tagen nicht auf Mallorca: Business ist angesagt. Pietro steht gleich an mehreren Abenden im berüchtigten Megapark auf der Bühne, um dem Ballermann-Publikum ordentlich einzuheizen.

Doch noch vor dem ersten Auftritt der Schock: Kurz nachdem er das Flugzeug verlassen hat, vermisst der ehemalige "DSDS"-Gewinner (2011) seine Tasche - inklusive Bargeld. Geklaut wurde ihm das Gepäckstück aber nicht. Pie hatte es versehentlich an Bord vergessen.

"Ich hab's nicht bemerkt", beteuerte der ehemalige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger aus Karlsruhe in seiner Instagram-Story, wirkte dabei aber schon wieder sichtlich erleichtert. Der Grund dafür war eine rasche Reaktion der Fluggesellschaft.

Bevor er nämlich richtig panisch wurde, klingelte bereits sein Handy. Seinen Fans gegenüber schilderte Pietro die Situation so: "Ich habe direkt einen Anruf bekommen und meine Tasche hier in Palma direkt wieder zurückbekommen."