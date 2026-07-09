Malle-Schreck für Pietro Lombardi: Tasche mit Bargeld weg, dann erhält er einen Anruf
Palma de Mallorca (Spanien) - Schreckmoment für Pietro Lombardi: Nach dem Ausstieg aus dem Ferienflieger stellt der Sänger fest, dass seine Tasche weg ist. Plötzlich klingelt das Telefon …
Zur Erholung weilt der 34-Jährige in diesen Tagen nicht auf Mallorca: Business ist angesagt. Pietro steht gleich an mehreren Abenden im berüchtigten Megapark auf der Bühne, um dem Ballermann-Publikum ordentlich einzuheizen.
Doch noch vor dem ersten Auftritt der Schock: Kurz nachdem er das Flugzeug verlassen hat, vermisst der ehemalige "DSDS"-Gewinner (2011) seine Tasche - inklusive Bargeld. Geklaut wurde ihm das Gepäckstück aber nicht. Pie hatte es versehentlich an Bord vergessen.
"Ich hab's nicht bemerkt", beteuerte der ehemalige Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger aus Karlsruhe in seiner Instagram-Story, wirkte dabei aber schon wieder sichtlich erleichtert. Der Grund dafür war eine rasche Reaktion der Fluggesellschaft.
Bevor er nämlich richtig panisch wurde, klingelte bereits sein Handy. Seinen Fans gegenüber schilderte Pietro die Situation so: "Ich habe direkt einen Anruf bekommen und meine Tasche hier in Palma direkt wieder zurückbekommen."
Erleichterter Pietro Lombardi bedankt sich bei Eurowings
Noch während er am Airport der Baleareninsel stand, bedankte er sich ausdrücklich bei Eurowings für die schnelle Hilfe. Sein Strahlen im Gesicht brachte indes deutlich zum Ausdruck, wie froh Pietro über diesen Ausgang des Missgeschicks war.
Das ganze Geld sei noch in der Tasche. Seine Befürchtung, jemand hätte daraus vielleicht etwas gestohlen, bewahrheitete sich demnach nicht. "Vielen, vielen Dank, was ein Service. Eurowings auf die Eins", schwärmte der Musiker zum Abschluss.
Beruflich pendelt Pietro mittlerweile regelmäßig zwischen seiner Wahl-Heimat Köln und Palma de Mallorca. Zusammen mit Ballermann-Star Isi Glück (35) hat der 34-Jährige in diesem Sommer zudem den Malle-Hit "OMG" veröffentlicht.
Die beiden standen diesbezüglich auch schon gemeinsam auf der Bühne. "Isi ist wie eine Schwester für mich. Ich unterstütze sie immer gerne und sie mich", erklärte Lombardi erst kürzlich in einem Interview mit RTL
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa