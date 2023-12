Hat Pietro Lombardi noch Kontakt zu Oliver Pocher? "DSDS"-Juror klärt auf

Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira (31, nicht im Bild) haben sich im August offiziell getrennt. © Monika Skolimowska/dpa

Schon am Rande der McDonald's Benefiz-Gala in München war der Ex-Mann von Sarah Engels (31) zur derzeit extrem angespannten Situation der Pochers befragt worden. "Ich will mich da gar nicht einmischen. Ich weiß am Ende nicht, was da genau abgelaufen ist, wie, wo, was", sagte er damals.

Partei für eine der Seiten wolle er deshalb nicht ergreifen. Er hoffe jedoch darauf, dass das Noch-Ehepaar eine Lösung für alle Beteiligten finde.

Allerdings betonte "Pie", dass die aktuellen Umstände auch für ihn nicht einfach seien: "Für mich ist es eine schwierige Situation."

Zudem gab er zu, dass er sowohl die gebürtige Österreicherin als auch den Kölner Comedian bereits kontaktiert habe. "Ich bin für beide da. Was ich tun kann, tue ich", so der Vater von Alessio (8) und Leano (1).