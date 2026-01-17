Hoffnung auf Liebes-Comeback? Pietro Lombardi überrascht mit diesen Aussagen

Köln - Ist die Tür doch noch nicht zu? Pietro Lombardi (33) spricht offen über das Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa (30). Einen kleinen Seitenhieb gegen Ex-Frau Sarah Engels (33) gibt's gratis obendrauf.

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) führen seit vielen Jahren eine turbulente On-off-Beziehung. Aktuell ist mal wieder Schluss. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach dem überraschenden Ausstieg von Sandy Meyer-Wölden (42) hat Oliver Pocher (47) nicht lange gefackelt und den ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger als neuen Talk-Partner bei "Die Pochers! Frisch recycelt" präsentiert.

Schon jetzt gibt es die erste Folge mit den beiden. Und der Comedian lässt es sich darin nicht nehmen, seinem Kumpel bezüglich des (erneuten) amourösen Scherbenhaufens mit seiner Ex-Verlobten einmal genauer auf den Zahn zu fühlen.

Schnell kommt Olli zum Punkt: "Jetzt ist aber wirklich Schluss?", hakt er neugierig bei Pietro nach. Wer an dieser Stelle mit einem klaren "Ja" rechnet, sieht sich getäuscht, denn eine endgültige Vokabel kommt dem Ex-Pizzabäcker nicht über die Lippen.

"Ausschließen kann man nie was. Am Ende des Tages verstehen wir uns, wir haben ein gutes Verhältnis", stellt Pietro in dem Gespräch klar. Für ihre zwei kleinen Söhne verbrachten die beiden zuletzt sogar eine harmonische Familienzeit unterm Weihnachtsbaum zusammen.