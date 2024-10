Pietro Lombardi gesteht räumliche Trennung von Laura: "Keinen Bock mehr!"

Köln - Was ist bei Pietro Lombardi (32) los? Der Sänger bestätigte im Netz die räumliche Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) und äußerte einen bösen Verdacht!

Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Seine erste Vermutung war, dass Laura einfach nur nicht will, dass sich die Kinder anstecken. "Richtig?", hakte er mehrfach nach. Doch die 29-Jährige reagierte ausweichend und verwies stattdessen auf seine "glasigen Augen".

Die Gründe für die räumliche Trennung verriet Pie kurz darauf in einer weiteren Story. Er sei gesundheitlich angeschlagen. "Nase zu, Hals zu, katastrophal", teilte der Musiker seiner Community mit.

Die 29-jährige Influencerin hat den Vater ihrer Söhne vorerst aus dem gemeinsamen Schlafzimmer verbannt. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Nachdem er die Entscheidung seiner Verlobten, sich von den Kindern fernzuhalten (zumindest nachts), zunächst noch als "sehr lieb und fürsorglich" empfunden hatte, beschlich den "Bella Donna"-Interpreten wenig später ein böser Verdacht.

Weil Laura sofort mit der Gästezimmer-Idee um die Ecke kam, glaubte der Entertainer plötzlich, dass die Zweifach-Mama vielleicht auch einfach nur "keinen Bock mehr" auf ihn habe und die Gunst der Stunde genutzt hat.

Um die Hintergründe zu erklären, startete Pietro sogar eine schnelle Umfrage in seiner Story. An eine ernsthafte Krise glaubten seine Follower aber nicht, wie das Ergebnis zeigte. Sie hielten die Verbannung aufgrund der sich anbahnenden Erkältung für wesentlich wahrscheinlicher.

Da beide Söhne noch im Schlafzimmer der Eltern schlafen, wäre eine Verbreitung der Krankheit wohl vorprogrammiert gewesen. Das Wohl der Kinder steht für Laura demnach an erster Stelle. Es bleibt also abzuwarten, wann Pie in das gemeinsame Nachtquartier zurückkehren darf.