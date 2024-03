Nach On-Off-Phase: Pietro Lombardi verrät durch die Blume, wie es zurzeit mit seiner Laura läuft

Köln - Pietro Lombardi (31) war jüngst wieder einmal in Plauderlaune und wollte seinen Fans wohl eigentlich nur einen ausführlichen Bericht zu Söhnchen Leano (1) liefern. Dabei verriet der Sänger jedoch ganz nebenbei, wie es um die Beziehung zu seiner Laura Maria Rypa (28) steht.

Pie hatte seine rund zwei Millionen Instagram-Fans am Sonntagabend nämlich zu einer Fragerunde eingeladen und innerhalb dieser auch fleißig hinsichtlich der Entwicklung seines (noch) jüngsten Sprösslings aus dem Nähkästchen geplaudert. So hatte der Sänger nicht nur verraten, dass sein Söhnchen ein "absolutes Mama-Kind" sei, sondern auch, dass Leano "im Großen und Ganzen ein glückliches Kind" ist.

In einer Fragerunde ging der baldige Dreifach-Papa nun tatsächlich noch ein bisschen näher darauf ein, wie es zurzeit mit seiner Liebsten läuft - dabei ging es eigentlich um den kleinen Leano.

Dass Pietro und Laura in der Vergangenheit eine eher turbulente Beziehung geführt hatten, ist kein Geheimnis, denn das Paar gab sich mehr als einmal den Laufpass , um sich kurz darauf wieder zu versöhnen.

Pietro erklärte in seiner jüngsten Instagram-Fragerunde, wie gut die Stimmung daheim ist. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi

Denn weiter offenbarte Pie, dass der kleine Erdenbürger "viel am Lachen" sei - "er merkt die Harmonie zu Hause", wie Pie verriet. Durch die Blume betonte der 31-Jährige damit auch, wie gut die Stimmung im Hause Lombardi-Rypa derzeit ist, was wohl nicht zuletzt am "kleinen Sonnenschein" Leano liegen dürfte, der seinen Eltern jeden Tag aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Bis die kleine Familie um ein weiteres Mitglied wächst, dauert es nun noch ein Weilchen, denn Laura dürfte noch ganz am Anfang ihrer zweiten Schwangerschaft sein.

In welchem Monat die 28-Jährige dabei genau ist, hat das Paar bislang zwar noch nicht bekannt gegeben, Pie versprach in seiner jüngsten Fragerunde jedoch: "Ich denke, Laura wird euch bald sagen, wie weit sie ist".