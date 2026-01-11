Peinlicher Fauxpas: Pietro Lombardi verbringt Kälte-Nacht in seinem Auto

Köln - Tief " Elli " schneite Deutschland massiv ein. In Köln ist es derzeit bitterkalt, was auch Pietro Lombardi (33) zu spüren bekommen hat. Denn ihm ist ein Missgeschick unterlaufen. Die Nacht musste der Musiker dann im Auto. verbringen.

Pietro Lombardi (31) musste bei Eiseskälte in seinem Auto ausharren. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Wie der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" nämlich seinen etwa zwei Millionen Anhängern bei Instagram verraten hat, sei er in den frühen Morgenstunden des Sonntags nicht mehr in seine Bleibe gekommen.

"Bin nach Hause gefahren und hab mich schon auf mein Bett gefreut, weil ich echt kaputt war", so der dreifache Vater, der dann jedoch festgestellt habe, dass er sich ausgesperrt hatte.

Grund dafür, dass er so spät dran war: Pietro ist seinem neuen Lieblingshobby, dem Streamen, nachgegangen.

Vier Stunden lang habe er versucht, jemanden zu erreichen, aber alle hätten geschlafen, sodass er keinen ans Telefon bekommen konnte.

"Ins Hotel konnte ich auch nicht, weil der Check-in erst ab 15 Uhr ist", verriet der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (30), zu der er anscheinend auch nicht konnte.