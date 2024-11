Pietro Lombardi beschimpft Fan auf Instagram: "Du bist genauso Müll!"

Sänger Pietro Lombardi (32) hatte für einen Fan in einer Instagram-Fragerunde nur Verachtung übrig. Der Grund: Die Userin gab an eine Ehebrecherin zu sein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zum Start des neuen Formats stellte er die Frage: "Was ist deine geheimste Beichte?" Pietro meinte dazu am Anfang nur, er sei nervös, was jetzt für Antworten kommen, versprach aber die Namen anonym zu halten.

Die Zuschriften ließen nicht lange auf sich warten. Schon die Erste hatte es in sich. "Ich wurde in der Ehe betrogen, ich habe jetzt selber was mit einem verheirateten Mann, meiner Jugendliebe", schrieb eine Userin auf die Frage.

Das scheint den gelernten Pizza-Bäcker massiv zu beschäftigen. Plötzlich kommen ihm fast die Tränen, bevor er sich ein paar Sekunden nimmt und dann sauer in Richtung Kamera ruft: "Ehrlich? Du bist genauso Müll wie der Mann, der dich betrogen hat."

Verheiratete Männer oder Frauen zu daten, sei ein absolutes 'No-Go', so der "Señorita"-Interpret. "Die sind vergeben, lass' die Finger weg, bin wieder sauer", meint "Pie" noch.