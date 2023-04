Pietro Lombardi eskaliert im Netz, weil ein früherer DFB-Kicker den Verein wechselt!

Sehr zur Freude von Pietro, der die Rückkehr des verlorenen Sohnes im Netz überschwänglich und mit markanten Worten kommentierte. Zu einem Foto eines Sportschau-Beitrags über den eingetüteten Wechsel schrieb der Zweifach-Papa in seiner Instagram-Story: "Das ist Ehre, das ist Stolz!"

Der badische Zweitligist hatte jüngst mit einem echten Transfercoup für Schlagzeilen gesorgt. Laut einer Klub-Mitteilung kehrt mit Lars Stindl (34) kein Geringerer als der aktuelle Kapitän von Borussia Mönchengladbach an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Offensivmann unterschrieb bei seinem Jugendverein einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

Acht Jahren lang kickte Stindl für Borussia Mönchengladbach. Zur kommenden Saison kehrt der 34-Jährige zu den Wurzeln seiner Karriere zurück. © Tom Weller/dpa

Der Ex-Mann von Sängerin Sarah Engels (30) weiß, wovon er spricht. Er selbst wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren und fühlt sich seiner Heimatstadt nach wie vor sehr verbunden.

"Ich bin komplett im Ghetto aufgewachsen sozusagen. Karlsruhe Südstadt war so der Stadtteil, der für sehr viel Kriminalität steht", offenbarte der Vollblutmusiker im vergangenen Jahr.

Mutter Nicole und Vater Giovanni Lombardi leben noch heute dort, trotz des Megaerfolgs ihres Sohnes. Pietro übernimmt aber zumindest die kompletten Mietkosten seiner Eltern, wie er jüngst in einer kleinen Fragerunde im Netz preisgab.

Auch Stindl fiebert seiner Rückkehr in die Fächerstadt entgegen. "Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen", sagte der 34-Jährige in einer Mitteilung des KSC. Es sei "der Klub, bei dem alles begonnen hat".

Karlsruhes kaufmännischer Geschäftsführer Michael Becker (38) dankte dem elffachen Nationalspieler "ganz besonders für das finanzielle Entgegenkommen. Ohne dieses wäre eine Verpflichtung im Rahmen unserer geplanten Kaderstruktur nicht möglich gewesen." Die Differenz hätte zur Not auch Pietro aufbringen können...