Pietro Lombardi packt über "Let's Dance"-Drama aus: Hat RTL etwa genug von ihm?

Pietro Lombardi (33) sieht sich derzeit nicht auf der großen "Let's Dance"-Bühne. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Vor etwa acht Jahren wäre es beinahe schon so weit gewesen. Eine Verletzung zwang den dreifachen Familienvater damals zu einer kurzfristigen Absage. Seitdem warten seine Fans vergeblich auf einen zweiten Anlauf.

Auch in einer aktuellen Fragerunde auf seinem Instagram-Kanal wird Pie mal wieder zur "Let's Dance"-Thematik gelöchert. Große Ambitionen, an dem Format mitzuwirken, scheint der 33-Jährige derzeit aber nicht zu haben. Seine deutliche Antwort an die Follower: "Erstmal nicht!"

Ein Nein ist das nicht, allerdings ließ der "DSDS"-Sieger von 2011 auch durchsickern, dass er es sich mit den Verantwortlichen eventuell verscherzt haben könnte: "Ich habe sechsmal abgesagt und bekomme wahrscheinlich keine Anfrage mehr."

Ergänzend fügte der dann noch hinzu: "Aktuell würde es zeitlich auch nicht passen. Würde wieder absagen." Diese E-Mail kann sich RTL also sparen. Der Lombi-Kalender für die erste Jahreshälfte 2026 scheint schon jetzt übervoll zu sein.