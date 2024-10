Pietro Lombardi meldet sich auf der Bühne zurück und spricht über Gewalt-Skandal!

Bielefeld/Köln - Pietro Lombardi ist zurück: Zwei Wochen nach dem Polizeieinsatz in seiner Villa stand der 32-Jährige erstmals wieder auf der Bühne. Im Angesicht seiner Fans brach er jetzt sein Schweigen!

Pietro Lombardi (32) steht sich seit zwei Wochen mit dem Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen seine Verlobte konfrontiert. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Häusliche Gewalt, Körperverletzung, Kontaktverbot - der Sänger war in den vergangenen 14 Tagen mit krassen Schlagzeilen konfrontiert. Was genau zwischen ihm und seine Verlobten Laura Maria Rypa (28) vorgefallen ist, wissen nur die beiden.

Nachdem sich das Promi-Paar zuletzt in eisernes Schweigen gehüllt hatte, kehrten sie am Sonntag ein Stück zur Normalität zurück. Die Influencerin machte wieder Instagram-Storys und beschimpfte die Presse, Pietro gab ein Konzert in Bielefeld.

Noch vor dem ersten Ton äußerte sich der DSDS-Juror zu dem ganzen Drama rund um seine Person. "Manchmal sind Zeiten hart. Aber bei einer Sache, da kann ich euch beruhigen. Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht", stellte er klar.

Unverblümt gab der ehemalige Pizzabäcker dann noch zu, dass er vor seinem Auftritt sehr nervös gewesen sei. Pietro erklärte: "Ich bin auch nur ein Mensch mit Emotionen und ich versuche heute für euch trotzdem den schönsten Abend zu machen, den es gibt."

Weiter glaube er fest daran, dass er und seine Fans das "zusammen schaffen" können. "Denn uns kriegt keiner runter", so die deutliche Kampfansage des Dreifach-Papas, gegen den nach wie vor ermittelt wird.