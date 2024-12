Pietro Lombardi im Kreuzverhör: Muss ihm Dieter Bohlen für immer dankbar sein?

Auf die Frage eines Fans hin zeigte sich Pie zwischen den Zeilen froh über die Freundschaft zum Pop-Titan. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Apropos DSDS! Auch Wochen nach dem Show-Aus scheint das Thema seine Anhänger weiterhin zu beschäftigen. Einer von ihnen wollte ganz exklusive Details aus "Pie" herauskitzeln, ihn symbolisch schon fast zurück ans Jurypult setzen.

"Nein, ich habe keine Info. Wirklich nicht. Denn meine Entscheidung ist schon gefallen bezüglich der Zukunft", stellte der 32-Jährige vorübergehend klar. Ebenso wie die Tatsache, dass sich in den letzten Jahren hinter den Kulissen einige kuriose Dinge abgespielt haben sollen.

Dabei wurde der Wahl-Kölner nur gefragt, ob er in der Branche schon einmal Bekanntschaft mit linken Menschen gemacht habe. "Es gibt Sachen ... Wenn ich die wirklich erzählen würde - was so alles abgeht in diesem Geschäft. (...) Deshalb sage ich immer ganz selbstbewusst, dass keiner so ist wie ich."

So ganz wollte der DSDS-Sieger von 2011 scheinbar doch nicht mit der Sprache rausrücken. Seinem Buddy und Ex-Kollegen Bohlen hat er aber nach all den Jahren noch einmal mehr den Rücken gestärkt.