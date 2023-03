Pietro Lombardi plant operativen Eingriff: "Belastet mich sehr lange!"

Dennoch gibt es in Pietros Leben einen Makel, der ihn tatsächlich schwer belastet, wie er nun offenherzig in seiner Instagram-Story offenbarte.

Laura Maria Rypa (27) offenbarte erst kürzlich, dass sie den Bauchansatz ihres Verlobten an ihm am meisten liebe. © Instagram/pietrolombardi (Screenshots, Bildmontage)

Wenn er sich jemals für einen plastischen Eingriff entscheide, würde er sich dieses "wegmachen" lassen. Er habe diesbezüglich auch schon mit einem Arzt gesprochen, der sich der Sache annehmen würde. "Easy machbar", zitierte Pietro die Einschätzung des Beauty-Docs seines Vertrauens.

"Vielleicht wage ich irgendwann den Schritt, weil das mich schon länger belastet", betonte Pietro abschließend noch einmal.

Wenn es so weit sein sollte, will der Entertainer seine Fans auf jeden Fall an dem Eingriff teilhaben lassen. "Dann nehme ich euch mit. Versprochen!", stellte er klar.

Seine Verlobte scheint das Kinn ihres zukünftigen Ehemannes eher weniger zu stören. Auch mit den überzähligen Kuschel-Kilos aus Pietros Co-Schwangerschaft ist die 27-Jährige völlig im Reinen.

Schließlich verriet die Influencerin aus Düsseldorf erst kürzlich, dass sie die Wohlstandsplauze des aktuellen DSDS-Juroren an ihm am meisten liebe.