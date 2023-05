Pietro Lombardi stellt Laura Maria Rypa eine Frage: "Jetzt zeigt sich, ob du ein ehrlicher Mensch bist"

Köln - Zwischen Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) passt kein Blatt Papier. Doch auch bei den beiden trifft der Spruch "Was sich liebt, das neckt sich" anscheinend zu.

Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (30) sind seit Ende des Jahres Eltern des kleinen Leano. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa / Henning Kaiser/dpa

Sowohl der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar", als auch die Influencerin aus Düsseldorf lassen ihre Fans am Leben des Paares teilhaben.

Und so bekommen ihre Follower auch immer wieder mit, wenn sich die beiden gegenseitig ärgern. So auch dieses Mal, als Pietro was von der 27-Jährigen wissen möchte. "Ammo, eine Frage, bevor ich zum Sport gehe. Du musst ehrlich beantworten. Jetzt zeigt sich, ob du ein ehrlicher Mensch bist. Wer ist hübscher: ich oder der von 365 Tage?", fragte der "Cinderella"-Interpret seine Verlobte lachend.

Doch Laura wollte die Frage zunächst nicht beantworten und stellte eine Gegenfrage: "Das wäre so, wenn ich dich frage, wer ist hübscher: ich, oder Adriana Lima?"

Pietros Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: "Adriana Lima."

Dies konnte die Influencerin natürlich nicht auf sich sitzen lassen: "Ja, und bei dir ist das dieser eine aus 365 Tage."