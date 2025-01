Pietro Lombardi wegen DSDS-Aus sauer auf Bushido? Das sagt er zu Zoff-Gerüchten

Köln - Fast drei Monate sind die Gerüchte um unschöne Streitigkeiten zwischen Pietro Lombardi (32) und Bushido (46) mittlerweile in der Welt. Jetzt hat sich "Pie" ein für alle Mal zum möglichen Zoff mit dem Rapper geäußert.

In einer Fragerunde auf Instagram bezog der Halbitaliener neuerdings ganz frisch Stellung und ging dabei sehr detailliert auf die Beziehung zum Dubai-Auswanderer ein.

Einen Streit mit Rapper Bushido soll es dem Halbitaliener zufolge nicht geben. © Bildmontage: Jörg Carstensen/dpa, Jörg Vennenbernd/dpa

"Gewisse Berichte haben es vielleicht anders aussehen lassen, aber alles gut. Und sollte er bei DSDS dabei sein, wünsche ich ihm nur das Beste als Juror."

Tatsächlich ist bislang nicht klar, ob der achtfache (!) Familienvater überhaupt in die Fußstapfen des Wahl-Kölners treten und an die Seite von Dieter Bohlen (70) gesetzt wird.

Ginge es nach Pietro, könnten in Zukunft auch er selbst neben Bushido und dem Pop-Titan Platz nehmen. "Vielleicht sitzen wir irgendwann mal zusammen mit Dieter in der Jury. Wer weiß, was die Zeit bringt."

Apropos RTL: Auch die Frage nach dem aktuellen Verhältnis zwischen dem Sender und Pietro selbst, scheint der Community unter den Nägeln gebrannt zu haben.

"Ich habe vor drei Wochen noch mit der Chefin gesprochen. (...) Bin 14 Jahre bei RTL und am Ende ist Familie eben Familie, egal, was in der Zukunft passiert."