Pietro Lombardi will intime Beichte vertuschen, doch sein Löschversuch kommt zu spät

Köln - Wenn die Finger schneller sind als der Kopf: Pietro Lombardi (31) macht in seiner Instagram-Story ein pikantes Nackt-Geständnis. Kurz darauf löscht er den Beitrag wieder. Doch das Internet vergisst nie …

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) haben Anfang des Jahres eine eigene Familie gegründet. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Der 31-jährige "DSDS"-Juror ist seit vielen Jahren bekannt für seine offenherzige und ehrliche Art. Dass er damit vielleicht so manches Mal auch über das Ziel hinausschießt, ist ihm bewusst - und in der Regel ziemlich egal!

Im Rahmen einer kurzen Fragerunde auf seinem Social-Media-Kanal plauderte der gebürtige Karlsruher jetzt mal wieder ungeniert aus dem Nähkästchen und offenbarte dabei ein schlüpfriges Geheimnis.

Als ein Fan von Pietro wissen möchte, ob er schon mal Nacktbilder an seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) verschickt habe, platzt es aus dem früheren Pizzabäcker heraus. "Klar, ich glaube, ihr Handy ist voll mit Nacktbildern/Videos von mir", stellt er klar.

Doch was ist, wenn das Handy einmal in falsche Hände geraten sollte? Diesen heiklen Aspekt will sich Pietro lieber nicht vorstellen. Er betont: "Ich hab' aber auch einen Schaden, hoffe, sie verliert niemals ihr Handy!"

Die Erotik scheint im Hause Lombardi/Rypa trotz ihrer turbulenten Beziehung auch nach über drei Jahren nicht zu kurz zu kommen.