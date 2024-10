Pietro Lombardi zurück auf Instagram: So zeigt sich der Sänger nach Skandal-Nacht!

Köln - Nur seine Fans im Bielefelder "Lokschuppen" haben seit der Eklat-Nacht in seiner Villa einen Blick auf Pietro Lombardi (32) erhaschen können. Inzwischen ist der Sänger auch auf Instagram zurück und macht auf heile Welt.

Gesagt, getan! Via Instagram meldete sich der Halbitaliener erstmals seit den heftigen Gewalt-Vorwürfen bei seiner Fangemeinde.

Seit dem Polizeieinsatz in der Nacht zum 7. Oktober bangt Pietro nicht nur um seine kleine Familie - vielmehr seine Zukunft bei RTL und in der Öffentlichkeit steht mehr denn je auf dem Spiel.

Derzeit sitzt "Pie" in der DSDS-Jury - RTL hält dem Sänger weiterhin die Stange. © Henning Kaiser/dpa

Grund zur Freude dürfte der Kölner ohnehin seit Kurzem haben. Denn: Laura will offenbar ihre Aussage gegen Pietro fallen lassen!

Das sickerte am Mittwochabend durch. Die 28-Jährige will demnach scheinbar von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen und die Anzeige gegen ihren "Pie" ins Leere laufen lassen.

Dabei war es die Düsseldorferin selbst, die mit ihrem Anruf den Polizeieinsatz in jener Nacht heraufbeschworen hatte. Auch sie zeigte sich in den jüngsten Tagen mehr als verändert in den sozialen Netzwerken.

Plötzlich tritt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte als Super-Mama auf - alles dreht sich nur noch um ihre Söhne, Werbung für Baby-Klamotten oder das im Bau befindliche Traumhaus.

Grund dafür dürfte sein, dass nicht nur die Karriere ihres prominenten Verlobten auf dem Spiel steht. Auch ihre eigene als Unternehmerin ist aktuell gefährdeter denn je!