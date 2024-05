Pietro Lombardi packt über Beziehung mit Laura Maria Rypa aus: "Alles kacke!"

Anschließend erklärte der gebürtige Karlsruher, wie der Alltag der zukünftigen Eheleute aktuell aussieht. Während er zwischen Job und Baustelle hin und her hetze, würde sich seine schwangere Freundin um Sohn Leano (1) und den Haushalt kümmern.

"Zurzeit ist wirklich viel los, auch mit der Baustelle", rechtfertigte der 31-Jährige seine nur noch sporadische Präsenz im Netz. Im Herbst 2023 hatten sich Laura und Pie ein Eigenheim gekauft. Die Umbaumaßnahmen sind in vollem Gange.

Nach längerer Funkstille meldete sich der Entertainer jetzt mal wieder persönlich in seiner Instagram-Story zu Wort und gewährte seinen rund zwei Millionen Followern dabei einen ungeschönten Blick in sein aktuelles Seelenleben.

Die Dreharbeiten zur neuen "DSDS"-Staffel haben längst begonnen. Im Herbst soll die RTL-Talentshow dann auch im TV zu sehen sein. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Die einzige Zweisamkeit, die Laura und ich haben, ist, wenn wir uns kurz abends im Bett sehen", führte Pietro aus. Ihm sei bewusst, dass es sich dabei um "Jammern auf hohem Niveau" handele, schließlich würden andere Familien dasselbe durchmachen.

Aus seiner Unzufriedenheit will der "DSDS"-Juror aber dennoch keinen Hehl machen. "Das ist alles kacke", stellte er klar. Kraft schöpft Pietro in der aktuellen Phase aus der Tatsache, dass er und Laura sich lieben und "für schöne Sachen" arbeiten.

Allerdings setzt sich der frühere Swarovski-Steinleger auch selbst ganz schön unter Druck. "Man will alles perfekt machen, obwohl perfekt nicht geht. Ich will der perfekte Mann und Vater sein und habe dann Magenschmerzen, wenn ich so viel weg bin", gab er sich nachdenklich.

Als bald dreifacher Familienvater, Sohn Alessio (8) stammt aus der gescheiterten Ehe mit Influencerin Sarah Engels (31), habe er inzwischen einfach "eine andere Verantwortung".