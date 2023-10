So viel Geld hat Pietro Lombardi: "DSDS"-Juror verrät aktuellen Kontostand

Pietro Lombardi (31) hat mal wieder öffentlich über das Thema Geld gesprochen. © Henning Kaiser/dpa

Dass der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar", nicht um den heißen Brei herumredet, dürfte mittlerweile bekannt sein. Bereits mehrfach ließ sich der Sänger dazu hinreißen, öffentlich über Geld zu sprechen.

Seine Anhänger wollten von "Pie" schon mehrfach wissen, was er monatlich im Durchschnitt ausgebe. "Ich kann's nicht genau einschätzen und muss das mal in einem Monat austesten, aber keine 1000 Euro!", antwortete seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) diesbezüglich in der Vergangenheit.

Der "Cinderella"-Interpret war hingegen davon ausgegangen, dass das Paar monatlich um die 3000 Euro ausgebe, was Laura jedoch mit einem entsetzten "Bist du bekloppt?!" dementierte.

In seiner neuesten Fragerunde wollte ein Anhänger nun wissen, wie viel Geld der Ex-Mann von Sarah Engels (31) auf dem Konto habe.