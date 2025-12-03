So würde Pietro Lombardi auf einen neuen Freund von Laura reagieren

Köln - Hat Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa (29) etwa komplett abgeschlossen? Eine aktuelle Aussage des 33-jährigen Sängers im Netz lässt diesbezüglich jetzt mächtig aufhorchen!

Sänger Pietro Lombardi (33) scheint die Trennung von seiner Verlobten gut verkraftet zu haben. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Im August 2025 gaben der "DSDS"-Gewinner von 2011 und die Influencerin aus Düsseldorf überraschend ihre nunmehr siebte Trennung bekannt. Beide hätten sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt, so die offizielle Begründung.

Während Laura mit Kind und Kegel inzwischen das gemeinsam gekaufte Haus bezogen hat, scheint Pietro noch immer im Keller von Kumpel Oliver Pocher (47) zu hausen. Viele Fans hofften lange auf ein Liebescomeback, doch dieses erscheint in weite Ferne gerückt.

Im Rahmen einer kleinen Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von dem 33-Jährigen wissen, ob es ihn stören würde, wenn die Mutter seiner zwei jüngsten Kinder einen neuen Mann an ihrer Seite hätte.

Pietro hat darauf eine sehr ehrliche und vielleicht auch überraschende Antwort parat: "Nein, würde mich nicht stören. Warum auch?", erklärte der frühere Pizzabäcker in aller Deutlichkeit.