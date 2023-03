Stefano Zarrella und Romina Palm nicht mehr verlobt: Jetzt äußert sich Pietro Lombardi

"Es hat für eine Beziehung am Ende nicht mehr gereicht", begründete der Food-Influencer die Auflösung seiner Verlobung. Mit weiteren Details hielten sich beide bislang zurück.

So waren plötzlich fast alle Pärchenfotos von Stefanos und Rominas Instagram-Profilen verschwunden. Auch Events besuchten die beiden nicht mehr zusammen.

Eine große Liebeshochzeit wird es jedoch nicht mehr geben. "Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht, es zu erfahren: Romina und ich haben uns getrennt", bezog Stefano in der vergangenen Woche Stellung, nachdem Fans bereits über eine Trennung spekuliert hatten.

Der DSDS-Juror war eng mit dem einstigen Traumpaar befreundet und weiß daher gut, was sich im Leben der beiden abspielt. Drei Jahre lang waren der Bruder von Giovanni Zarrella (45) und das GNTM-Sternchen miteinander liiert und seit Sommer 2021 sogar verlobt.

Pietro Lombardi (30) ist weiterhin eng mit Stefano Zarrella (32) befreundet. © Montage: Instagram/Screenshot/Stefano Zarrella, Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

"Stefanos Trennung. Sag doch endlich was dazu", forderte ein User in einer Instagram-Fragerunde von Pietro. Der reagierte prompt, wenn auch reichlich vage.

"Ich glaube, ich habe kein Recht, dazu etwas zu sagen", erklärte der Sänger diplomatisch, machte jedoch glasklar, welchem der beiden Beteiligten er weiterhin den Rücken stärkt - und wem eben nicht.

"Ich weiß, dass Stefano ein guter Junge ist", verteidigte Pietro seinen langjährigen Kumpel. Erst vor wenigen Tagen hatte das Männer-Duo ein gemeinsames Video gepostet, in welchem sie sich offensichtlich blendend miteinander verstehen. Derweil folgt Pietro Romina nicht länger auf der Content-Plattform. Auch seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) hat die GNTM-Beauty inzwischen deabonniert.

"Klar kenn’ ich den genauen Grund für die Trennung", bestätigte Pietro, wollte sein Hintergrundwissen jedoch nicht öffentlich teilen. "Ich denke, Stef sollte das sagen."

Jüngst waren Gerüchte aufgekommen, dass Untreue möglicherweise zum Verlobungs-Ende geführt haben könnte. So habe Romina mit anderen Männer Kontakt gehabt, berichtete "Bild". Sogar von einer Affäre sei die Rede.

Romina hat sich inzwischen aus dem Netz zurückgezogen, auf ihrem Profil ist es still geworden. In einem ihrer letzten Beiträge hatte sie noch erklärt: "Meine Therapie, die ich Anfang des Jahres begonnen habe, hat einiges in mir aufkommen lassen. Viele Dinge habe ich verdrängt, die ich jedoch jetzt Stück für Stück aufarbeiten werde..."