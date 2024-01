Unfassbar dreist: Pietro Lombardi wird bei illegaler Aktion erwischt!

Pietro Lombardi strahlt am Steuer seines metallic-grünen Audi RS Q8. Einen Führerschein besitzt der 31-Jährige aktuell nicht. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Verkehrsregeln sollten beachtet werden. Egal, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Gleiches gilt auch für Prominente. Der "DSDS"-Juror scheint das in seiner Vergangenheit ignoriert zu haben und es hagelte Einträge in die Sünderkartei.

Bevor ihm seine Fahrerlaubnis wieder ausgehändigt wird, muss er zunächst noch die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) bestehen, die umgangssprachlich als Idiotentest bezeichnet wird.

So lange muss sich Pietro auch weiterhin von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) und seinen Freunden durch die Gegend kutschieren lassen. Doch genau dabei kam es jetzt zu einem weiteren gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete, wurden der Zweifach-Papa und sein Fahrer dabei erwischt, wie sie in Leverkusen-Opladen auf dreiste Art und Weise eine Straßensperrung umfahren wollten. Ein Wasserrohrbruch hatte zuvor den Verkehr lahmgelegt.

Das passte dem gebürtigen Karlsruher und seinem Chauffeur offenbar so gar nicht. Also fuhr das Duo mit dem metallic-grünen Audi RS Q8 SUV des 31-Jährigen einfach auf die gesperrte Straße.