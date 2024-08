Playmate Annetta Negare fassungslos: "Wie kann man so etwas machen?"

Sie selbst habe "so viel darüber gelesen", was für Konsequenzen es haben könne, wenn man sein Kind einfach schreien lasse. "Das Einzige, was es in dem Moment denkt, ist: 'Wow, ich werde nicht gehört, ich gebe auf'", betonte sie.

Auch in ihrem näheren Umfeld habe sie schon von ähnlichen Methoden gehört, offenbarte die Blondine. "Ich glaube, die wissen es einfach nicht besser. Deswegen finde ich das auch so wichtig, das mal zu sagen", unterstrich Annetta abschließend.