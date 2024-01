Prinzessin Diana, Audrey Hepburn und Cher: So viel geben Fans für ihre Outfits aus!

Mehrere Outfits ikonischer Frauen wechselten den Besitzer. (Symbolbilder) © Montage: Paul Vincent/AFP, Imago/Everett Collection, Imago/USA Today Network

Ein schwarz-weißes Cocktailkleid von Prinzessin Diana (†36) brachte 325.000 Dollar (knapp 300.000 Euro) ein, wie das Auktionshaus Julien's am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

Das von Modeschöpferin Catherine Walker 1985 entworfene Kleid erzielte damit mehr als das Dreifache des geschätzten Preises von 100.000 Dollar!

Ein grünes Givenchy-Kostüm, das Hollywood-Star Grace Kelly (†52) 1961 bei einem Empfang mit US-Präsident John F. Kennedy (†46) trug, kam ebenfalls für 325.000 Dollar unter den Hammer.

Der berühmte Tüllrock, der in der Fernsehserie "Sex and the City" von Sarah Jessica Parker (58) getragen wurde, brachte 52.000 Dollar ein, deutlich mehr als der Schätzwert von 8000 Dollar.

Eine Yves Saint Laurent-Kreation, die Audrey Hepburn (†63) 1970 zur Taufe ihres Sohnes Luca trug, wurde für 13.000 Dollar ersteigert. Eine von Dolce & Gabbana entworfene Glitzerhose, in der Cher (77) im Jahr 2000 zu einer Oscar-Party erschien, brachte mehr als 5700 Dollar ein.