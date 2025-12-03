RTL-Dreh eskaliert: Moderatorin auf einmal "komplett besoffen" vor der Kamera

Köln - Laura Karasek ist bereits seit Jahren im TV präsent und hat dementsprechend auch schon viel erlebt. Negativer Höhepunkt? Ein Dreh für RTL , der im Vollsuff endete!

Moderatorin Laura Karasek (43) hat vor und hinter der TV-Kamera schon viel erlebt. © Markus Scholz/dpa

Im Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" spricht die 43-Jährige mit Talk-Partnerin Evelyn Burdecki (37) nicht nur offen über private Dinge, die sie bewegen. Auch einige berufliche Anekdoten werden den Zuhörern auf unterhaltsame Art und Weise serviert.

Eine Reportage im Jahr 2019 nahm für Karasek allerdings ein äußerst unrühmliches Ende. Damals flog sie für die "stern TV"-Rubrik "Cash oder Karte" gemeinsam mit ihrem Bruder Niko nach Bangkok.

Das Ziel: überleben!

Für die beiden galten jedoch völlig unterschiedliche Voraussetzungen. "Er hatte kein Geld und musste drei Tage in Bangkok überleben und ich hatte eine unlimitierte Kreditkarte", erinnert sich die Blondine zurück. So sah es das Konzept des Formats vor.

Laura wusste ihr Losglück bestens zu nutzen: "Ich bin dann für 2000 Euro mit dem Heli über Bangkok geflogen und durfte auch mit Haien tauchen", berichtet sie im Podcast. Vorbei war der Spaß erst, als sie mit der RTL-Crew in ein luxuriöses Restaurant einkehrte.