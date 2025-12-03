RTL-Dreh eskaliert: Moderatorin auf einmal "komplett besoffen" vor der Kamera
Köln - Laura Karasek ist bereits seit Jahren im TV präsent und hat dementsprechend auch schon viel erlebt. Negativer Höhepunkt? Ein Dreh für RTL, der im Vollsuff endete!
Im Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" spricht die 43-Jährige mit Talk-Partnerin Evelyn Burdecki (37) nicht nur offen über private Dinge, die sie bewegen. Auch einige berufliche Anekdoten werden den Zuhörern auf unterhaltsame Art und Weise serviert.
Eine Reportage im Jahr 2019 nahm für Karasek allerdings ein äußerst unrühmliches Ende. Damals flog sie für die "stern TV"-Rubrik "Cash oder Karte" gemeinsam mit ihrem Bruder Niko nach Bangkok.
Das Ziel: überleben!
Für die beiden galten jedoch völlig unterschiedliche Voraussetzungen. "Er hatte kein Geld und musste drei Tage in Bangkok überleben und ich hatte eine unlimitierte Kreditkarte", erinnert sich die Blondine zurück. So sah es das Konzept des Formats vor.
Laura wusste ihr Losglück bestens zu nutzen: "Ich bin dann für 2000 Euro mit dem Heli über Bangkok geflogen und durfte auch mit Haien tauchen", berichtet sie im Podcast. Vorbei war der Spaß erst, als sie mit der RTL-Crew in ein luxuriöses Restaurant einkehrte.
Verheult und besoffen: RTL-Dreh läuft für Laura Karasek aus dem Ruder
In dem Betrieb seien nur Insekten serviert worden. Die Moderatorin präzisiert: "Ich musste da Maden und Würmer essen!" Satte acht Stunden habe der Dreh gedauert. Aus Not und Ekel griff sie während der gesamten Zeit immer wieder zum Weinglas.
"Man sieht auch, wie ich immer mehr Wein trinke, weil ... ich fand das so widerlich!", führt sie weiter aus. Während andere Gäste extra von weit her angereist waren, um die Köstlichkeiten zu vertilgen, habe sie sich stundenlang durch die Menüs gequält.
Ehrlich gibt sie zu: "Ich habe da geheult. Ich sah immer verheulter aus, die mussten das alles schneiden." Und auch der ständige Griff zum Sorgenbrecher blieb nicht ohne Folgen.
"Ich war irgendwann komplett besoffen", erklärt Karasek rückblickend. Burdecki amüsiert sich hörbar über die Suff-Story ihrer Podcast-Partnerin.
Sie scherzt: "Laura, du musst unbedingt in den Dschungel! Du hast da richtig Bock drauf!"
Doch die TV-Moderatorin stellt sofort klar: "Ich geh' auf keinen Fall in den Dschungel!"
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa