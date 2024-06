Promis rufen zur Europawahl auf: "Alle, die nicht gehen, haben sich nicht zu beschweren"

Bei Olivia Jones Sommerparty hat TAG24 mit den Promis über die anstehende Europawahl gesprochen und wollte wissen, wieso es wichtig ist, seine Stimme abzugeben.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am 9. Juni ist Europawahl! Auch die Promis wollen sich zur Wahlurne begeben. TAG24 wollte wissen, wieso es in ihren Augen so wichtig ist, am kommenden Sonntag seine Stimme abzugeben.

Dragqueen Olivia Jones (54) betont, wie wichtig Freiheit, Grundgesetz und Meinungsfreiheit sind. © Alice Nägle/TAG24 "Wir leben in einer sehr seltsamen Zeit", betonte Dragqueen und Gastgeberin des Abends Olivia Jones (54) im Gespräch mit TAG24 bei ihrer Sommerparty vergangenen Dienstag. Zwar ist im Rahmen der bunten und diversen Olivia-Jones-Familie jeder willkommen, dennoch ist das in den aktuellen Zeiten leider nicht mehr selbstverständlich, "sondern lange hart erkämpft worden", erklärte Oliver Knöbel, so der bürgerliche Name der Dragqueen. "Gerade im Moment ist es wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen, wie wichtig unsere Freiheit, unser Grundgesetz und unsere Meinungsfreiheit ist", fand der Travestiekünstler klare Worte, denen Julian F.M. Stoeckel (37) so auch nur zustimmen kann. "Ich kann es nicht verstehen, wenn Leute ihr Wahlrecht nicht nutzen, denn es ist die einzige Chance, mitreden zu können", rief der Entertainer im Interview dazu auf, unbedingt wählen zu gehen. "Alle, die nicht wählen gehen, haben sich dann auch nicht zu beschweren", findet er. Anderen durch Nicht-Wahl die Entscheidung zu überlassen, empfindet auch Influencer Twenty4tim (23) als gefährlich. Der sonst so fröhliche TikToker wurde im Interview mit TAG24 deshalb plötzlich ganz ernst.

Entertainer Julian F.M. Stoeckel (37) ist der Meinung, wer nicht wählt, soll sich nicht beschweren. © Alice Nägle/TAG24

Twenty4tim über die Europawahl: "Wer nicht wählen geht, überlässt anderen die Entscheidung"

Twenty4tim (23) appelliert an alle, sich mit dem Wahlprogramm zu beschäftigen und eine demokratische Partei zu wählen. © Alice Nägle/TAG24 "Europawahl - es ist unfassbar wichtig", richtete der Ex-Dschungelcamp-Kandidat seine Worte direkt in die Kamera. "Wer nicht wählen geht, überlässt anderen die Entscheidung, und das kann leider sehr fatal sein." Mit seiner Message wolle er vor allem an eines appellieren: eine demokratische Partei zu wählen, die Menschenrechte bewahrt und die nicht homophob ist.

Welche Partien das wären, darüber könne sich jeder in nur wenigen Minuten informieren, findet der Influencer. Schließlich sei es seiner Meinung nach nicht so schwer, sich Zeit zu nehmen, um sich wenigstens kurz mit dem Wahlprogramm der verschiedenen Parteien auseinanderzusetzen. Sich genau zu überlegen, wem man seine Stimme am 9. Juni gibt, dazu ruft auch Reality-TV-Darstellerin Patricia Blanco (53) auf. "Ihr müsst Euch wirklich damit auseinandersetzen und nicht irgendwas wählen!" Die Hamburgerin findet, Deutschland müsse wieder "positiv nach oben kommen" und dafür sei eine zukunftsorientierte und genau überlegte Wahl notwendig.

Am 9. Juni 2024 ist Europawahl. © Sebastian Gollnow/dpa

Am 9. Juni 2024 ist Europawahl: So könnt Ihr Eure Stimme abgeben