Prügelvorwürfe: Ermittlungen bei Can Kaplan und Walentina Doronina

Essen - Diese Schlammschlacht droht jetzt zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu werden: Die beiden Reality-Stars Walentina Doronina (24) und ihr Ex-Freund Can Kaplan (27) bezichtigen sich seit Wochen gegenseitig der häuslichen Gewalt. Nun hat auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.

Ein Bild aus besseren Tagen: Seit ihrer Trennung im Juni 2024 trägt das einstige Reality-Paar Walentina Doronina (24) und Can Kaplan (27) einen öffentlichen Rosenkrieg aus. (Archivbild) © Bildmontage: RTL/dpa

Wie RTL auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Essen erfahren hat, liegt bei der Behörde eine Anzeige wegen Körperverletzung im Rahmen von häuslicher Gewalt vor.

"In diesem Verfahren ist die männliche Person als Beschuldigter erfasst und die weibliche Person als Geschädigte", bestätigte demnach der Sprecher.

Von wem die Anzeige gestellt wurde, ist nicht bekannt, da die Staatsanwaltschaft die Akte dazu noch nicht im Haus hat.

Aber: Die Ermittlungen dazu dauern an. Aufgrund der Vorwurfslage lässt sich jedoch vermuten, dass Walentina ihren Ex angezeigt hat!

Es ist der vorläufige Höhepunkt eines Rosenkriegs, der inzwischen verstörende Ausmaße angenommen hat: Schon kurz nach ihrer Trennung im Juni 2024 hatte die selbsternannte Trash-Queen ihren Ex-Verlobten als gewalttätig beschrieben.

Can hatte diese Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen und behauptet, von Walentina in betrunkenem Zustand verprügelt worden zu sein. Die hatte ihrerseits jüngst mit Verletzungsbildern in ihrer Instagram-Story geantwortet.