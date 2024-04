"Bachelor"-Girl macht blutige Mallorca-Erfahrung: "Passt auf Eure Freunde auf!"

Kassel/Mallorca - Der Schock war den beiden jungen Frauen anzusehen: Reality-Darstellerin Franziska Temme (29, " Der Bachelor " und " Bachelor in Paradise ") berichtete am gestrigen späten Mittwochabend zusammen mit einer Freundin auf Instagram von einer schrecklichen Erfahrung, die beide kurz zuvor hatten machen müssen.

"So, Ihr Lieben, wir sind gerade nach Hause gelaufen und hey, wir haben einen Appell an Euch: Jungs da draußen, bitte, passt auf Eure Freunde auf!", sagte Franzi mit Nachdruck in die Kamera ihres Smartphones.

Die Erzieherin aus dem nordhessischen Kassel war auf der Ferieninsel Mallorca , auf der sie auch schon die vorangegangenen Tage verbracht hatte. In ihren Instagram-Storys hatte sie bis dahin nur normale Urlaubsbilder mit ihren Fans geteilt. Was sie nun jedoch zu berichten hatte, war alles andere als harmlos.

Am späten Mittwochabend wandte sich die 29-Jährige mit einer Instagram-Story an ihre Fans: Sie hatte kurz zuvor eine schreckliche Erfahrung machen müssen. © Screenshot/Instagram/ziskat

"Der kam gar nicht weg", ergänzte die Erzieherin und Reality-Darstellerin noch und fügte hinzu: "Wir haben dem natürlich jetzt geholfen, er fährt jetzt ins Krankenhaus und lässt sich überprüfen."

"Aber seine Freunde waren einfach lost!", berichtete Franziska Temme weiter und kommentierte: "Das geht einfach nicht!"

"Passt wirklich auf Euch auf, das kann so schnell gehen. Wir wissen nicht, was bei ihm passiert ist, aber das war wirklich eine ganz schlimme Wunde", setzte die Freundin der Reality-Darstellerin noch hinzu.

Das schockierende Erlebnis war der Abschluss von Franzis Mallorca-Urlaub.

Am heutigen Donnerstagmorgen zeigte sie in ihren Instagram-Storys, wie sie am Flughafen von Palma in eine Maschine zurück nach Deutschland stieg.