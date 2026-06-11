Reise-Influencer in Nepal sexuell belästigt: "Wünsche ich keinem Menschen"

Oldenburg/Nepal - Ernste Worte von Patrick Keller (37): Der Reise-Influencer, der seit rund zwei Jahren zu Fuß die Welt umrundet , ist in Nepal sexuell belästigt worden. Auf Instagram berichtete der Oldenburger von dem schlimmen Erlebnis.

Reise-Influencer Patrick Keller (37) hat auf Instagram über ein schlimmes Erlebnis in Nepal gesprochen. © Fotomontage: thegreatzigzag

Er habe von einem Ort zum anderen reisen müssen und sich deshalb entschieden, zu trampen - glücklicherweise habe sich auch schnell ein ihm bis dato unbekannter Rollerfahrer dazu bereiterklärt, ihn mitzunehmen, erzählte der Niedersachse.

"Da habe ich mich prinzipiell erst mal mega gefreut, weil ich gar nichts dafür tun musste", führte Keller aus. Allerdings verlief die anschließende Fahrt überhaupt nicht so, wie es sich der 37-Jährige vorgestellt hatte.

Schon als er ganz zu Beginn ein Selfie von sich und dem Rollerfahrer gemacht habe, habe dieser ihm "durchs Gesicht gefummelt". Keller: "Ich habe mir allerdings gedacht: 'Was soll's, gratis Mitfahrgelegenheit, du musst ja von A nach B kommen, das hältst du schon irgendwie aus.'"

Während der Fahrt habe der Mann dann aber seinen Hintern immer weiter nach hinten zwischen die Beine des Influencers gequetscht. "Das habe ich dann auch noch ignoriert, auch wieder völlig falsch", ärgerte sich der Oldenburger.